Cesari e l'espulsione di Bartesaghi: "Non può essere da rosso quell'intervento. Il VAR doveva intervenire"

vedi letture

In merito all'espulsione diretta di Davide Bartesaghi nel finale di Milan-Lecce, l'ex arbitro Graziano Cesari ha dichiarato a Pressing: "Ma può esistere un cartellino rosso diretto per un intervento del genere? L'arbitro ha sbagliato, così come ha sbagliato il VAR a non intervenire in suo soccorso. Il giocatore del Milan prende nettamente prima sul pallone e la sua gamba destra non si alza mai dal terreno di gioco di San Siro. E' calcio questo? Io me lo domando.

Non può essere da rosso quell'intervento. Di Bello, che era al VAR, doveva intervenire e far rivedere l'azione all'arbitro. Non è possibile buttare fuori un difensore che fa un intervento in scivolata con il tempo giusto".