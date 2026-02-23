Cesari sul gol di Troilo: "Blocco di Valenti sempre punibile"
Graziano Cesari, a Mediaset, ha analizzato così Milan-Parma e la moviola del gol di Troilo: "L'arbitro Piccinini all'inizio indica fallo per i rossoneri e si sposta verso l'area piccola, dove ha visto un conttto su Maignan. Quello di Valenti è un blocco di movimento verso il portiere ed è sempre punibile.
Il difensore non guarda il pallone, avvicina il tronco a Maignan che non si può muovere per parare. Anche il volo di Troilo è irregolare, appoggia il braccio su Bartesaghi. Piccinini vede tutto ma viene chiamato lo stesso al Var. Procedura corretta? No, non c'è un chiaro ed evidente errore in campo".
