Cessione Milan, il fondo Elliott fa causa a Blue Skye in Lussemburgo

Secondo quanto riferisce la Reuters, Elliott, fondo americano ex proprietario del Milan, ha avviato un procedimento legale in Lussemburgo contro Blue Skye Financial Partners, investitore di minoranza del club rossonero che nei mesi scorsi ha contestato la vendita del Diavolo a RedBird: il fondo della famiglia Singer accusa Blue Skye Financial Partners e i suoi rappresentanti di reati tra cui ricatto, estorsione e false dichiarazioni fraudolente a sostegno delle sue azioni legali contro la cessione del Milan al fondo di Gerry Cardinale per 1,2 miliardi. Lo riporta il portale Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo) che aggiunge che "un atto di accusa penale privato è stato notificato a Blue Skye Financial Partners Sarl, alla sua controllata Luxembourg Investment Company 159 Sarl, ai managing partner della società Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo e a Giovanni Caslini, ed è stato registrato dagli avvocati di Elliott presso la Corte del Lussemburgo".

In una dichiarazione a Reuters, Blue Skye ha definito la richiesta di Elliott "un'azione unilaterale infondata" e un "tentativo di aggirare" i procedimenti legali pendenti avviati da Blue Skye.