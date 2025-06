Cessione Udinese: il closing atteso questa settimana

(ANSA) - UDINE, 02 GIU - L'appuntamento per la cessione dell'Udinese ad un fondo Usa sarebbe stato fissato per venerdì prossimo, in Lussemburgo. Ad acquisire la società bianconera nella mani da 39 anni della famiglia Pozzo - secondo alcuni media specializzati, ripresi dalla stampa friulana - sarebbe 'Guggenheim Partners', società privata che gestisce oltre 349 miliardi di dollari di asset in diversi settori. Il ceo della società è Mark Walter, già molto presente nel mondo dello sport: è proprietario della squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers (Mlb) e detiene quote dei Los Angeles Lakers (Nba) e della holding proprietaria del Chelsea (Premier League) Secondo le indiscrezioni, la firma del preliminare sarebbe avvenuta il 15 aprile scorso, per una cifra che si aggira attorno ai 180 milioni di euro.

Al momento del closing si saprà se la famiglia Pozzo resterà nell'Udinese con una quota di minoranza. (ANSA).