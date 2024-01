Chaka Traoré a Mediaset: "Che emozione il gol, non ci credo ancora"

Al termine del match vinto 4-1 contro il Cagliari, Chaka Traorè, autore del suo primo gol ufficiale del Milan, ha parlato così ai microfoni di Mediaset:

Sul primo gol: "Volevo fare questo gol da tanto tempo. Sono contento per la vittoria e per la prestazione. Il mister ci ha dato fiducia. E' un'emozione incredibile, non so cosa dire".

Sui compagni di squadra più esperti: "Ci sono tanti campioni come Leao, Maignan e Giroud, noi dobbiamo ascoltare i loro consigli".

Sulle sue emozioni: "Io volevo dare il massimo e dare una mano alla squadra. Poi è arrivato il gol... Non ci credo ancora".