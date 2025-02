Champions, Ancelotti su Real-City: "Ogni volta prepararla è un incubo"

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Giocheremo contro la rivale più dura guidata dall'allenatore più duro. La squadra che supererà il turno avrà molte possibilità di arrivare lontano nella competizione. Come è accaduto negli ultimi anni". Carlo Ancelotti ha inquadrato così la sfida playoff di Champions League tra il suo Real Madrid e il Manchester City di Pep Guardiola, alla vigilia dal match d'andata in Inghilterra. "Questa partita è diventata un classico, fa solo strano giocarla così presto, e prepararla è ogni volta un incubo - ha ha spiegato l'allenatore emiliano -, perché Guardiola ha sempre delle idee che ti fanno riflettere. È un innovatore nel calcio e nutro molto rispetto per lui. È uno dei migliori, se non il migliore".

Domani Ancelotti diventerà il tecnico ad aver diretto più volte il Real in Coppa Campioni/Champions League - superando una leggenda come Miguel Munoz, che peraltro ha già superato come trofei vinti - ma questo non gli impedirà di prendersi la responsabilità se le cose dovessero andar male: "Certamente sono pronto a farlo e la mia storia lo dimostra. Il rischio aumenta quando giochi per il pareggio, è più facile che le cose non vadano bene - ha affermato -, tanto più se hai di fronte trovi di fronte una delle migliori squadre e il miglior allenatore. Ma siamo preparati e ci sentiamo competitivi, nonostante l'emergenza che stiamo vivendo", come infortuni. "Il City ha avuto un momento difficile, con infortuni e sconfitte, e questo mi sorprende - ha sottolineato l'italiano - ma ora sono una squadra molto competitiva, come sempre. Non ho dubbi che il City sia forte. Non ci riesco, quindi è difficile prevedere cosa accadrà, perché dipenderà molto dall'atteggiamento, dalla qualità, dalla fiducia e dalla personalità - ha concluso Ancelotti -. Sono partite di un livello così alto, che devi tirare fuori la tua versione migliore in tutti gli aspetti". (ANSA).