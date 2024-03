Champions League 24-25, la Serie A può ancora qualificare sei squadre: ecco come

L'Italia può ancora qualificare sei squadre alla Champions League 2024/25. Affinché ciò accada, è necessario che l'Italia chiuda la stagione tra i primi due posti del Ranking UEFA annuale e che vinca l'Europa League con una squadra che non deve concludere il campionato di Serie A tra i primi cinque posti.

Uno scenario possibile, visto che la prima condizione ha altissime percentuali di realizzazione e la seconda è possibile dato che Roma e Atalanta - più del Milan secondo - sono in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League e in questo momento occupano rispettivamente la quinta e la sesta posizione in classifica.

Europa League, quarti di finale - Andata 11 aprile, Ritorno 18 aprile

Milan-Roma

Liverpool-Atalanta

Bayer Leverkusen-West Ham

Benfica-Olympique Marsiglia

Europa League, semifinali - Andata 2 maggio, Ritorno 9 maggio

Benfica-Olympique Marsiglia VS Liverpool-Atalanta

Milan-Roma VS Bayer Leverkusen-West Ham

Europa League, finale - 22 maggio, Aviva Stadium (Dublino)

PROIEZIONE RANKING UEFA 5° POSTO CHAMPIONS

Italia 17.713 (4 squadre in corsa su 7)

Germania 16.356 (3/7)

Inghilterra 16.250 (5/8)

Francia 14.750 (3/6)

Spagna 14.437 (3/8)

Repubblica Ceca 13.250 (1/4)

Belgio 13.200 (1/5)