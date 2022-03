Champions League, Benfica e Atlético Madrid ai quarti: eliminate Ajax e Manchester United

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Successi esterni per Benfica e Atlético Madrid, che di misura si sono imposte sui campi di Ajax e Manchester United ottenendo l'accesso ai quarti di finale. Per i portoghesi, dopo il 2-2 dell'andata, decisiva la rete siglata da Nunez nella ripresa. Per gli spagnoli invece, dopo l'1-1 maturato del Wanda Metropolitano, è risultato fondamentale il gol siglato nel primo tempo da Renan Lodi.