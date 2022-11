Champions League, e se arrivasse il City? Tre nomi: Guardiola, Haaland, De Bruyne

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Dopo 9 anni, il Milan è tornato agli ottavi di Champions League, da disputare il 14/15/21/22 febbraio per l'andata con il ritorno in programma per il 7/8/14/15 marzo.

Domani alle 12:00 ci sarà il sorteggio: chi affronteranno i rossoneri? Ecco il focus sul Manchester City:

Difficoltà: 5/5

L'altra corazzata della Champions League. Guardiola è un allenatore che non ha chiaramente bisogno di presentazioni, così come la sua squadra di stelle: De Bruyne illumina, Haaland distrugge qualunque cosa segnando a raffica (23 reti in 15 partite stagionali). Cosa c'è da aggiungere?! Anche in questo caso, squadra da evitare anche se, rispetto al Bayern Monaco, le amnesie difensive sono un po' più frequenti e l'attacco del Milan avrebbe le chiavi per dar fastidio ai Citizens.