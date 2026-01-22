Champions League, il Bologna rimonta il Celtic: 2-2 il risultato finale
Al Dall’Ara il Bologna trova il pari in rimonta dopo un primo tempo da incubo e un inizio shock. Dopo 5’ Skorupski (al rientro tra i pali dopo due mesi) regala palla a Maeda, che serve Hatate davanti alla porta vuota. L'autore del gol lascia i suoi in 10 al 34' (due gialli in 3') ma nonostante l'inferiorità numerica il Celtic trova anche il 2-0 con Trusty prima dell’intervallo. Nella ripresa assedio Bologna: Dallinga accorcia di testa, Rowe trova il pari con una botta da fuori.
Ottavi
1. Lione 18 (differenza reti +11)
2. Aston Villa 18 (+7)
3. Friburgo 17 (+7)
4. Midtjylland 16 (+8)
5. Betis 14 (+5)
6. Ferencvaros 14 (+5)
7. Porto 14 (+4)
8. Braga 13 (+5)
Ai playoff
9. Stella Rossa 13 (+1)
10. Stoccarda 12 (+7)
11. PAOK 12 (+5)
12. Roma 12 (+5)
13. Bologna 12 (+4)
14 Nottingham Forest 11 (+5)
15. Viktoria Pizen 11 (+4)
16. Fenerbahçe 11 (+3)
17. Panathinaikos 10 (+2)
18. Genk 10 (+1)
19. Celta Vigo 9 (+3)
20. Lille 9 (+3)
21. Brann 9 (-1).
22. Young Boys 9 (-5)
23. Celtic 8 (-4)
24. Ludogorets 7 (-3)
Eliminate
25. Dinamo Zagabria 7 (-5)
26. Basilea 6 (-1)
27. Feyenoord 6 (-3)
28. FCSB 6 (-4)
29. Go Ahead Eagles 6 (-6)
30. Sturm Graz 4 (-7)
31. Salisburgo 3 (-6)
32. Utrecht 1 (-6)
33. Rangers 1 (-8)
34. Malmo 1 (-10)
35. Maccabi Tel Aviv 1 (-17)
36. Nizza 0 (-9)
