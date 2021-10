Champions League, il programma di oggi: il Liverpool vola a Madrid, il PSG ospita il Lipsia

Sono otto i match validi per la terza giornata di Champions League in programma oggi. Oltre a Porto-Milan, gara fissata per le ore 21, nel girone B si affronteranno anche Atletico Madrid e Liverpool. Nel gruppo D l'Inter invece ospiterà a San Siro lo Sheriff Tiraspol mentre il Real Madrid di Carlo Ancelotti andrà a far visita allo Shakhtar guidato da Roberto De Zerbi. Nel girone A, il Paris Saint-Germain affronterà il Lipsia così come il Club Brugge farà con il Manchester City. Nel gruppo C infine si affronteranno Ajax-Borussia Dortmund e Besiktas-Sporting Lisbona.