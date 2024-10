Champions League, l'Inter supera lo Young Boys all'ultimo respiro con Thuram

Proprio quando lo zero a zero sembrava scritto, ecco Marcus Thuram. È una fiammata dell'attaccante francese, subentrato nella ripresa in una gara molto più complicata del previsto, a regalare all'Inter la vittoria sullo Young Boys. Sul campo sintetico di Berna, abbastanza duro da mettere in difficoltà la squadra di Simone Inzaghi, finisce 1-0 per gli ospiti: è il secondo successo dei campioni d'Italia in questa Champions League e vale sette punti in classifica. Serata complicata, si diceva: al di là dei meriti degli svizzeri, e dell'oggettiva difficoltà dettata dal campo, è l'azione del gol a ricordare la differenza fra titolari e riserve. Dimarco-Lautaro-Dimarco-Thuram e rete. Più semplice di così. Adesso c'è la Juve.

Tanto Young Boys e poca Inter nel primo tempo. Sarà il campo, saranno la velocità e l'organizzazione degli svizzeri. Sta di fatto che gli ospiti partono male e giocano allo stesso modo quasi tutta la prima frazione di gara. Dei gialloneri le principali occasioni, con Sommer costretto agli straordinari rispetto alle sue abitudini, sul mancino da fuori di Hadjam e non solo. Un solo squillo nerazzurro: lo costruisce Taremi col tacco, Bisseck trova l'opposizione di von Ballmoos in uscita bassa. Lo 0-0 all'intervallo sta stretto soprattutto ai padroni di casa.

Arnautovic sbaglia un rigore, palo Monteiro. E alla fine arriva Thuram. Il secondo tempo inizierebbe pure nel segno dell'Inter, non fosse che Arnautovic si fa parare il rigore conquistato dal dischetto. Al 53' nuovo infortunio: Carlos Augusto alza bandiera bianca, dentro Dimarco. Inzaghi si gioca anche la carta Lautaro e l'Inter alza i giri, ma è ancora lo Young Boys a sfiorare la rete col palo colpito da Monteiro a Sommer battuto. L'andamento della sfida non cambia in maniera significativa, nonostante in corso d'opera il tecnico piacentino sfoderi pure Thuram per l'artiglieria pesante. Non basta a tirare fuori dal sintetico di Berna più di uno 0-0, fino all'ultimo secondo: quando meno ce lo si aspetta, ecco lo sfondamento di Dimarco a sinistra. Cross dentro, arriva Thuram e la butta dentro.