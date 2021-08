Champions League, lo Sparta Praga si scusa con il Monaco per insulti razzisti

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Lo Sparta Praga chiede scusa al Monaco e ad Aurélien Tchouameni per gli insulti razzisti rivolti dai propri tifosi al calciatore, che si è sentito chiamare "scimmia" mentre festeggiava il primo dei due gol dei francesi una settimana fa nella sfida per il terzo turno preliminare della Champions League. Alla vigilia del ritorno nel Principato, il club ceco ha pubblicato sul sito un messaggio in cui assicura di "supportare l'eguaglianza e di combattere il razzismo per un mondo più sano". E rende noto che i responsabili di quegli insulti sono stati identificati dal club grazie alle telecamere, sono sotto investigazione e saranno banditi da ogni partita dello Sparta Praga. "La nostra società all'unanimità condanna ogni comportamento discriminatorio incluso il razzismo - si legge nel messaggio -. Lo Sparta Praga non tollera e non tollererà alcun comportamento di questo tipo e si sforza di combatterli attivamente con ogni strumento possibile. Siamo profondamente rattristati dall'incidente che si è verificato settimana scorsa". (ANSA).