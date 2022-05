Champions League, note le italiane qualificate. La proiezioni sulle partecipanti

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Fase finale della quasi totalità dei campionati europei e benché siamo solo alle semifinali di Champions League si inizia a delineare quella che sarà la prossima edizione. Come sarà il massimo torneo continentale edizione 2022/23? Il punto interrogativo principale riguarda le squadre russe, attualmente sospese e la cui esclusione anche per la prossima stagione potrebbe cambiare gli scenari. A oggi questa sarebbe la situazione, in neretto le squadre già qualificate:

FASE A GIRONI

Manchester City (Inghilterra)

Liverpool (Inghilterra)

Chelsea (Inghilterra)

Arsenal (Inghilterra)

Real Madrid (Spagna)

Barcellona (Spagna)

Siviglia (Spagna)

Atlético Madrid (Spagna)

Milan (Italia)

Inter (Italia)

Napoli (Italia)

Juventus (Italia)

Bayern Monaco (Germania)

Borussia Dortmund (Germania)

Bayer Leverkusen (Germania)

Friburgo (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Marsiglia (Francia)

Porto (Portogallo)

Sporting CP (Portogallo)

Ajax (Olanda)

Union Saint-Gilloise (Belgio)

Salisburgo (Austria)

Celtic (Scozia)

PLAYOFF

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Trabzonspor (Turchia)

TERZO TURNO PRELIMINARE

Campioni

Copenaghen (Danimarca)

Apollon (Cipro)

Piazzati

Rennes (Francia)

Benfica (Portogallo)

PSV Eindhoven (Olanda)

Sturm Graz (Austria)

Rangers (Scozia)

SECONDO TURNO PRELIMINARE



Campioni

Stella Rossa (Serbia)

Viktoria Plzen (Repubblica Ceca)

Dinamo Zagabria (Croazia)

Zurigo (Svizzera)

Piazzati

Dinamo Kiev (Ucraina)

Fenerbahçe (Turchia)

Midtjylland (Danimarca)

APOEL (Cipro)

PRIMO TURNO PRELIMINARE



Olympiacos (Grecia)

Maccabi Haifa (Israele)

Bodo/Glimt (Norvegia)

Malmo (Svezia)

Ludogorets (Bulgaria)

Cluj (Romania)

Qarabag (Azerbaigian)

Tobol (Kazakistan)

Ferencvaros (Ungheria)

Shakhtyor Soligorsk (Bielorussia)

Rakow Czestochowa (Polonia)

Maribor (Slovenia)

Slovan Bratislava (Slovacchia)

Zalgiris (Lituania)

Dudelange (Lussemburgo)

Zrinjski (Bosnia Erzegovina)

Shamrock Rovers (Irlanda)

Shkupi (Macedonia del Nord)

Ararat-Armenia (Armenia)

RFS (Lettonia)

Tirana (Albania)

Linfield (Irlanda del Nord)

Dinamo Batumi (Georgia)

HJK (Finlandia)

Sheriff (Moldavia)

Hibernians (Malta)

KI (Far Oer)

Ballkani (Kosovo)

Lincoln Red Imps (Gibilterra)

Sutjeska (Montenegro)

The New Saints (Galles)

TURNO PRELIMINARE

Vikingur (Islanda)

FCI Levadia (Estonia)

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

La Fiorita (San Marino)