Champions League, per ora due vittorie e un pareggio fruttano al Milan 6,5 milioni di euro

Due vittorie, entrambe molto larghe contro la Dinamo, e un pareggio in casa del Salisburgo, hanno fruttato per ora al Milan circa 6,5 milioni di euro. Questa cifra è data dalla somma dei premi partita per ogni vittoria (2,8 milioni) e pareggio (930 mila) durante la fase a gironi della Champions League. La sfida contro il Salisburgo della prossima settimana, cruciale per un'eventuale passaggio alla fase ad eliminazione diretta, acquisisce quindi ancora più valore.