Champions League, solo pareggio per gli azzurri: Copenaghen-Napoli 1-1
MilanNews.it
Finisce con un deludentissimo pari il match tra Copenaghen e Napoli. Azzurri che dopo essersi trovati in vantaggio di un uomo alla mezz'ora in seguito all'espulsione di Delaney, sono passati in vantaggio anche nel risultato con il gol del solito McTominay. Partita che sembrava in controllo ma che gli azzurri non hanno chiuso e infatti, come nei peggiori incubi, vengono raggiunti dai danesi grazie al gol di Larssen. Un pareggio amarissimo per il Napoli che rischia di costargli l'eliminazione dalla Champions League.
TABELLINO
COPENAGHEN-NAPOLI 1-1
35' Esp. Delaney
39' McTominay
72' rig. sbagliato Larsson
72' Larsson
