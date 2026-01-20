Champions League, tutti i risultati della serata. Male entrambe le italiane

Champions League, tutti i risultati della serata. Male entrambe le italiane MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:20News
di Antonello Gioia

È appena terminata la serata di Champions League. Di seguito tutti i risultati:

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 

KAIRAT-CLUB BRUGE 1-4
BODO GLIMT-MANCHESTER CITY 3-1
COPENAGHEN-NAPOLI 1-1
INTER-ARSENAL 1-3
OLYMPIACOS-BAYER LEVERKUSEN 2-0
REAL MADRID-MONACO 6-1
SPORTING LISBONA-PSG 2-1
TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 2-0
VILLAREAL-AJAX 1-2 