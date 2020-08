Champions: Psg, contro Atalanta Mbappé in panchina

(ANSA) - PARIGI, 10 AGO - A sorpresa andrà in panchina Kylian Mbappé, la star dell'attacco del Psg data da settimane per sicuro assente dall'attesissima sfida secca ai quarti di Champions contro l'Atalanta, mercoledì a Lisbona. Infortunato e uscito in lacrime dal campo durante Psg-Saint-Etienne, finale di Coppa di Francia lo scorso 24 luglio, il numero 7 dei parigini ha dato l'ok soltanto nelle ultime ore per l'insperato recupero. Secondo quanto si apprende da giornalisti ben informati sulla squadra parigina, l'entourage del giocatore avrebbe a più riprese rifiutato di sottoporsi a infiltrazioni antidolorifiche per provare ad essere schierato in campo dal primo minuto. A due giorni dalla sfida, le fonti giornalistiche assicurano che "al massimo" Mbappé siederà in panchina pronto ad entrare nel secondo tempo. Convocato per il ritiro, ma soltanto per essere vicino ai compagni, l'azzurro Marco Verratti, infortunato al polpaccio e certamente ancora assente a lungo. (ANSA).