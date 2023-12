Che tipo di difensore è Simic? Pioli lo ha presentato così

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Frosinone, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato anche del giovanissimo difensore Jan-Carlo Simic: "Ha lavorato con noi anche in estate. È un difensore attento, applicato, fisico; l'ho visto tranquillo, lo stiamo accompagnando nel modo giusto come Camarda. Poi se può giocare dall'inizio o meno non ve lo dico.

Quali sono le soluzioni in difesa? Abbiamo provato altro oltre a Simic, ci sono altre soluzioni. Abbiamo le soluzioni giuste per essere una squadra equilibrata domani".