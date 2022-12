Chelsea, brutto infortunio al ginocchio per Armando Broja

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Brutto infortunio in amichevole per Armando Broja, che rischia di mancare per un po’ dalle scene. Il centravanti del Chelsea era sul taccuino di mercato di molte squadre per gennaio, negli ultimi tempi si erano ravvivate molto le voci di un possibile affondo del Milan sul suo conto, come acquisto dai londinesi alternativo a Ziyech. Rischiano dunque di cambiare i piani dei rossoneri in merito, così come quelli di altre squadre, soprattutto in Premier League (piaceva molto al West Ham prima di prendere Scamacca, per esempio). Negli scorsi mesi su Broja erano state segnalate anche Atalanta e Napoli.