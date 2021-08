Chelsea, doppietta per Ziyech nel 2-2 contro il Tottenham. Anche Bakayoko in campo

In attesa dei risvolti del calciomercato, Hakim Ziyech brilla con il Chelsea. Il marocchino, accostato spesso al Milan, ha, infatti, segnato una doppietta nell'amichevole di lusso tra Chelsea e Tottenham, terminata 2-2. Nella ripresa, nel Chelsea, hanno fatto il loro ingresso in campo giocatori accostati a realtà italiane come Alonso, Abraham, Zappacosta e Bakayoko.