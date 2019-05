Chelsea, il club ricorre al TAS per il blocco del mercato

Il Chelsea ha comunicato l'intenzione di appellarsi al Court of Arbitration for Sport (CAS in inglese, TAS in francese perché ha sede a Losanna) dopo il rifiuto, da parte della commissione d'appello della FIFA, di stoppare il ban per due sessioni di mercato del Chelsea. Il club, si legge nella nota ufficiale, è molto infastidito e categoricamente rifiuta il risultato della FIFA.