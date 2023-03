Chelsea, si pensa di abbattere Stamford Bridge per costruire un nuovo impianto: costo da 1,7 miliardi di euro

Stando a quanto riportato da The Telegraph il Chelsea sarebbe intenzionato ad abbattere Stamford Bridge, attuale impianto del club londinese, per poi costruire nello stesso sito un nuovo stadio: non è stata ancora presa una decisione definitiva, ma la demolizione dello stadio attuale sembra essere l'opzione più probabile.

Nomi importanti tra gli incaricati al progetto: il membro del CdA Jonathan Goldstein e Janet Marie Smith, vicepresidente esecutivo per la pianificazione e lo sviluppo per i Los Angeles Dodgers della Major League Baseball (MLB).

Si sta trattando anche per l'acquisto di uno spazio contiguo all'attuale impianto che permetterebbe di sviluppare uffici e siti di intrattenimento per i tifosi, oltre ovviamente al nuovo stadio capace di ospitare almeno 55mila spettatori. Il costo complessivo stimato, tra demolizione del vecchio stadio e costruzione di quello nuovo, è di circa 1,5 miliardi di sterline e ci vorranno all'incirca cinque anni per portare a termine il tutto, con la prima data utile in cui il club potrebbe giocare nella nuova struttura è intorno al 2030.