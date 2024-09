Chi è la favorita allo Scudetto? Giuntoli: "Inter e Napoli"

Intervistato dai taccuini dell'edizione odierna de Il Corriere della Sera, l'uomo mercato della Juventus ha parlato di diversi temi importanti, soffermandosi anche sul discorso relativo alla corsa allo Scudetto, obiettivo condiviso da molte squadre ma che vede due di loro favorite rispetto a tutte le altre:

"È presto per dirlo, Inter e Napoli sono le favorite". Due i fattori, individuati dal dirigente toscano: la squadra più lunga ce l'ha l'Inter di Simone Inzaghi, mentre in casa Napoli è da premiare il connubio tra un mercato ambizioso e l'arrivo di Antonio Conte in panchina. E la Juve? "Abbiamo cambiato tanto, non sappiamo ancora cosa possiamo fare - dribbla Giuntoli - siamo alla scoperta di noi stessi e c'è la curiosità di capire".

Nel frattempo il Milan ha questa sera la possibilità di balzare in testa alla classifica a pari merito con la sorpresa Torino, rilanciandosi in maniera importante per il tricolore, a patto però che venga prima battuto il Lecce nell'anticipo di San Siro.