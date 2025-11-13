Chi ha la media spettatori più alta in Serie A? In vetta c'è il Milan
Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, fino a questo momento la squadra che ha una media spettatori a partita più alta in Serie A dopo le prime undici giornate è il Milan: 72916 spettatori, è il dato più alto per i rossoneri dalla stagione 1992-1993. Alle spalle del Diavolo in questa speciale classifica c'è l'Inter con 70814 spettatori di media a match, poi troviamo Roma (62871), Napoli (51402) e Lazio (45921).
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
