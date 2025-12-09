Chi ha la media spettatori più alta in Serie A? In vetta c'è il Milan

Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), fino a questo momento la Serie A, nel suo complesso, sta mantenendo una media piuttosto alta di spettatori: 30.24 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 92,41%. Ma chi ha la media spettatori più alta tra le squadre nel massimo campionato italiano? In vetta a questa speciale classifica c'è il Milan con una media di 72.950 spettatori a match, seguito da Inter (72.609), Roma (63.023) e Napoli (51.116).

Serie A, il tasso di riempimento degli stadi

Se si guarda invece il tasso di riempimento, vale a dire la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili in ogni impianto per le sfide di Serie A, al primo posto della classifica troviamo la Juventus con il 98,39%, a seguire ci sono poi Cagliari (96,79%), Milan (96,34%), Inter (95,89%), Atalanta (95,25%) e Genoa (94,22%).

