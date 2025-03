Chiarezza sul nuovo San Siro. Tuttosport: "Inter e Milan hanno dato i numeri"

Il Comune di Milano ha comunque pubblicato il bando di acquisto di San Siro. Chiunque sarà interessato avrà tempo fino al prossimo 30 aprile per farsi avanti. Oggi quella che porta a Milan e Inter è una pista più che concreta, dato che lo scorso 11 marzo le due società meneghina hanno recapitato a Palazzo Marino il documento da oltre 250 pagine contenente la proposta d'acquisto di San Siro e di tutta l'area limitrofa.

In merito a questo discorso, che diventa ancora più delicato dopo che la Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo sulle modalità d'acquisto dell'impianto milanese, Tuttosport ha titolato: "Inter e Milan hanno dato i numeri". Più nello specifico i due club hanno fatto ulteriore chiarezza su quello che è il loro progetto, ovvero un'opera da 1,2 miliardi di euro (700 milioni solo per lo stadio), che porterebbe benefici a tutta l’area.

Uno stadio vivo tutto l’anno, grazie al podio di accesso e alla fan zone, in un contesto urbano trasformato dallo spostamento del tunnel Patroclo per fargli spazio tra via Tesio - la più penalizzata - e il nuovo tunnel, con circa 140mila mq di verde. I club stimano in 4,6 miliardi di euro l’attività economica generata nella costruzione e in 1,4 miliardi il contributo al Pil a opera completata.