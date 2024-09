Chiarugi: "Diamo a Fonseca la possibilità di conoscere un po' più a fondo la rosa"

Luciano Chiarugi, ex giocatore tra le altre di Fiorentina e Milan, è stato intervistato da Radio FirenzeViola durante la trasmissione 'Viola amore mio'.

Le sue prime riflessioni vertono su Moise Kean, a segno anche con la Nazionale dopo essersi già sbloccato con la Fiorentina: "Facciamogli fare tante partite perché aver ritrovato quel calciatore che conoscevamo e questo fa piacere. Poi gli impegni sono tanti andando a fare anche la Conference: abbiamo 4 partite importanti e Kean ha ritrovato entusiasmo. Ora va gestito nella maniera migliore. Ci sono tanti nuovi acquisti in questa Fiorentina, bisogna solo vedere l'idea di Palladino per gestire tutto il gruppo e tutte le alternative che ha. Dipenderà molto dalla formazione che vorrà mettere in campo, se con la difesa a 3 o a 4. Sono arrivati giocatori importanti e in difesa ancora bisogna trovare la quadra con Pongracic e Quarta. Mi auguro che si trovi uno zoccolo duro e quest'anno abbiamo i giocatori giusti per farlo".

Alla fine ha risposto anche a una domanda sul momento del Milan: "Quando subentra un allenatore nuovo a volte un passo falso può accadere anche se siamo ancora alle prime partite: diamo a Fonseca la possibilità di conoscere un po' più a fondo la rosa. Quello che si dice di Kean può valere per tanti altri, come Leao o Theo Hernandez che in questo momento non ruotano come dovrebbero. Il Milan è in difficoltà e capisco la rabbia ma dire di esonerare o cambiare Fonseca mi pare abbastanza forte. Il Milan farà bene così come la Roma o la Fiorentina".