Chiellini su Leao: "Ad oggi per me è un bel subentrante più che un titolare fisso per una squadra che punta a vincere"

E' intervenuto così su Rafa Leao l'ex capitano della Juventus e della Nazionale, Giorgio Chiellini. Queste le sue considerazioni a Sky Sport sul talento del Milan e del Portogallo:



Chiellini: "Leao? Tutti vorremmo che fosse un po’ più avanti ma non lo è: gli mancano numeri e le potenzialità sono tanto inespresse. Non so se riuscirà mai a fare il click nella testa per fare più gol e assist. A oggi per me è un bel subentrante più che un titolare fisso per una squadra che punta a vincere o un campionato europeo o la Champions League. Se il metro di paragone sono VInicius e Rodrigo, non è al loro livello".