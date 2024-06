Christillin: "Alla Juve vorrei Koopmeiners, visto che Zirkzee sta andando al Milan"

Evelina Christillin, membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA e tifosa della Juventus, ha esternato la sua opinione su Thiago Motta, che è diventato il cinquantesimo tecnico della storia bianconera: "Sono molto felice che sia arrivato un allenatore giovane e capace di mettere in campo squadre dal gioco potente e aggressivo. Quella di Thiago Motta sarà una Juventus d'attacco, con una linea verde di giovani giocatori che sono già qualcosa in più che delle semplici promesse. I prossimi impegni di Champions League e di Fifa Club World Cup, oltre al campionato italiano, saranno affrontati con il coraggio e la classe necessari, da grande squadra come la Juve è da 127 anni".

Che mercato vorrebbe che facesse la Juventus?

"Il mio incedibile è Yildiz, la new entry che più vorrei è invece Koopmeiners, visto che Zirkzee sta andando al Milan (l'affare non è comunque concluso, ndr)".

KOOPMEINSER INFORTUNATO

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Niente Europeo per Infortunio per Koopmeiners, niente Europei: il centrocampista olandese dell'Atalanta, obiettivo di mercato della Juve, ha riportato un infortunio all'inguine ieri nel riscaldamento che precedeva l'amichevole poi vinta dall'Olanda contro l'Islanda. Oggi gli esami, e la federazione olandese ha annunciato che Koopmeiners "non potra' giocare l'Europeo". Per l'Olanda e' il terzo forfait a centrocampo, dopo quelli di De Roon e oggi di De Jong. (ANSA).