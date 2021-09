Christillin: "De Laurentiis e la Superlega basata sul merito? Pensa in grande"

Evelina Christillin, esecutivo UEFA, è intervenuta quest'oggi ai microfoni di Radio Marte. “Nuove competizioni hanno ricevuto una rinfrescata? Sicuramente sì, perché comunque è stato allargato parecchio lo spettro delle squadre partecipanti e coinvolte anche di più nell’attività UEFA in generale. Anche se comunque, attraverso i programmi di solidarietà, la UEFA dà proventi a squadre non partecipanti e a nazioni minori. Lo scopo dell’UEFA è promuovere il calcio dove ci sono meno risorse e meno possibilità. La missione principale è questa. La settimana prossima abbiamo un comitato esecutivo in Moldavia per parlare della distribuzione delle risorse, proprio per dare la massima importanza a paesi dove ancora il calcio è piuttosto indietro. Voglio fare i complimenti al Napoli per la strepitosa rimonta di ieri. Leggevo la rassegna stampa dell’UEFA e purtroppo ci sono stati disordini. Io ho assistito live a quanto avvenne alla finale degli Europei, ho visto cose che non avrei voluto vedere".