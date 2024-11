Chukwueze a DAZN: "Fonseca mi sta dando grande fiducia, per me è importante"

Samuel Chukwueze ai microfoni di DAZN parla a pochi minuti dalla sfida contro il Monza. Altra gara da titolare per il nigeriano: "È molto importante, l'allenatore mi sta dando fiducia in queste ultime due partite. La tattica è molto importante, Fonseca mi dice sempre dove mi vuole in campo se a destra o più accentrato. Tutte cose importanti per vincere la partita".

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Mota, Maldini; Djuric. A disp.: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Caprari, Birindelli, Maric, Valoti, Pessina, D'Ambrosio, Postiglione, Vignato, Ciurria. All. Alessandro Nesta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Emerson Royal, Tomori, Calabria, Musah, Loftus-Cheek, Leao, Abraham, Camarda. All. Paulo Fonseca

ARBITRO: Feliciani di Teramo.

ASSISTENTI: Bercigli e Perrotti.

IV UFFICIALE: Mariani.

VAR: Serra.

AVAR: Maresca