Chukwueze e il futuro dell'amico Osimhen: "Vorrei chiudere gli occhi, riaprirli e vederlo qui al Milan"

vedi letture

In questa stagione, con l'arrivo di Paulo Fonseca in panchina, il Milan potrebbe giocare con un super tridente alle spalle di Morata, cioè Chukwueze, Pulisic e Leao: "Come funziona la squadra con Pulisic da 10? Ah, per me è perfetta. Rafa è veloce, Pulisic dribbla e segna, io posso fare uno-due. Se raddoppiano Rafa, poi devono marcare noi" ha dichiarato Samuel Chukwueze alla Gazzetta dello Sport.

Parlando di Leao ha dichiarato: "Chi è più veloce tra me e Rafa? Senza palla, lui. Con la palla, io. Leao è uno dei top 3 della A e tra gli altri due c’è il mio amico Osimhen, che spero resti in Italia. Dove andrà Osimhen? Vorrei chiudere gli occhi, riaprirli e vederlo qui al Milan. Gli dico sempre: 'Sicuro che non vuoi venire?'. E lui: 'Samuel, sai che è difficile…'".