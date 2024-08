Chukwueze-RCL-Pulisic-Okafor dal 1': c'è un precedente. E fu una vittoria

Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic a supporto di Okafor. Questo l'assetto offensivo scelto da Paulo Fonseca per la sfida di stasera contro la Lazio. È successo in un'occasione l'anno scorso.



Si tratta di Cagliari-Milan, 6ª giornata, il 27 settembre. Anche Stefano Pioli decise di lasciare in panchina in quella serata Rafa Leao, ma più per una questione di gestione delle energie, trattandosi di un turno infrasettimanale. I rossoneri vinsero per 1-3 con Okafor, Tomori e Loftus-Cheek che ribaltarono lo svantaggio iniziale. Anche in Sardegna fu lasciato in panchina Davide Calabria mentre Theo Hernandez era titolare e con la fascia da capitano.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp. Mandas, Furlanetto, Vecino, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Isaksen, Castrovilli, Hysaj, Marusic. All. Marco Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic; Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor. A disp. Raveyre, Torriani, Calabria, Leao, Zeroli, Theo Hernandez, Bartesaghi, Gabbia, Camarda, Musah, Abraham, Cuenca. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: Massa di Imperia.

ASSISTENTI: Meli - Alassio

IV UOMO: Fourneau

VAR: Mazzoleni

AVAR: Sozza