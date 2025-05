Chukwueze sulla finale di Champions: "Sono milanista, onestamente voglio che vinca il Paris Saint-Germain"

vedi letture

Intervistato dai colleghi di Flashscore, il calciatore del Milan Samuel Chukwueze ha fatto un pronostico sorprendente in vista della finale di questa sera di Champions League tra i rivali cittadini dell'Inter e il Paris Saint Germain di Gianluigi Donnarumma e compagni: "Se l'Inter vince, i nostri tifosi saranno molto arrabbiati, quindi non voglio che vincano. Sono milanista, onestamente voglio che vinca il Paris Saint-Germain. Onestamente, questa finale sarà un incontro molto duro e intenso. Entrambe le squadre hanno dimostrato grande qualità e meritano di essere qui, quindi non sarà una partita facile per nessuna delle due- Alla fine della giornata, voglio solo che la squadra migliore della serata si imponga e vinca il trofeo".

Sui derby di campionato contro l'Inter

"Giocare contro l'Inter è sempre una sfida difficile, perché è una squadra forte ed esperta che sa come gestire le partite importanti. Non abbiamo ancora affrontato l'attuale squadra del PSG, mentre solo in questa stagione abbiamo affrontato l'Inter circa cinque volte e non abbiamo perso nessuna di queste partite. Siamo riusciti a vincere tre volte e a pareggiare le altre due".