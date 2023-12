Ciarravano crede nel Milan: "Newcastle squadra stanca e poco lucida, il Milan può vincere mercoledì sera"

Il Milan si prepara per la sfida contro l'Atalanta, ma con dei pensieri, assolutamente in questo momento secondari, anche a mercoledì sera in vista della cruciale trasferta in Inghilterra in casa del Newcastle. Gli inglesi hanno da poche ore perso 3-0 sul campo dell'Everton, e il Milan potrebbe dunque approfittare di un momento poco brillante per la squadra in cui milita Sandro Tonali.

Ne ha parlato così Paolo Ciarravano ai microfoni di Sky Sport, analizzando l'attuale momento delle due squadre: "Il Milan può vincere contro il Newcastle e sperare di restare in Champions. I bianconeri hanno diverse assenze in zone cruciali del campo, tra cui Tonali per l'appunto. La squadra apparsa contro l'Everton è in grossa difficoltà, con gli inglesi che giocano lunghi e concedono tante palle gol come successo proprio contro il Milan a San Siro. E' un momento di poca lucidità per il Newcastle, Pioli e squadra possono approfittarne".