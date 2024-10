CIES - Età media degli acquisti: Milan al 42° posto al mondo. Parma prima delle italiane

Il Cies ha calcolato l'età media degli acquisti cinque campionati top per singola squadra, stilandone poi una classifica. Lo Strasburgo è la squadra che compra più giovani con 21,80, l'unica a stare sotto la barriera dei ventidue anni. Molto è dovuto perché appartenente alla galassia BlueCo, che comprende anche il Chelsea. Anche la galassia Red Bull è posizionata bene con il Lipsia terzo: il Salisburgo è terzo nel mondo, poi ci sono Bragantino e New York Red Bull come secondi e terzi nella classifica dei non europei.

E l'Italia? Il più giovane per acquisti è il Parma con un'età media di 23,17 e si piazza al decimo posto. Il Bologna è al tredicesimo. Ventinovesimo il Lecce, poi Juventus e Venezia subito dietro. Quarantunesimo l'Hellas Verona, davanti al Milan, mentre quarantasettesimo il Genoa.

Età media - in anni

1 Strasburgo 21,80

2 Brentford 22,32

3 Lipsia 22,36

4 Chelsea 22,54

5 Real Madrid 22,66

6 Monaco 22,93

7 Stoccarda 22,95

8 Paris Saint Germain 23,00

9 Eintracht Francoforte 23,06

10 Parma 23,17

11 Bournemouth 23,24

12 Brighton & Hove 23.43

13 Bologna 23.46

14 Friburgo 23.63

15 Tottenham 23.67

16 Liverpool 23,75

17 Southampton 23,76

18 Getafe 23,77

19 Barcellona 23,87

20 Wolfsburg 23,91

21 Manchester United 23,93

22 Bayer Leverkusen 23,95

23 Real Sociedad 24,16

24 Heidenheim 24,19

25 Athletic 24,20

26 Rennes 24,22

27 Bayern Monaco 24,28

28 Crystal Palace 24,32

29 Holstein Kiel 24,34

30 Lecce 24,36

31 Juventus 24,37

32 Venezia 24,39

33 Nizza 24,40

34 Reims 24,45

35 Borussia Moenchengladbach 24,50

36 Aston Villa 24,53

37 Auxerre 24,56

38 Valencia 24,59

39 Werder Brema 24,62

40 Olympique Marsiglia 24,66

41 Hellas Verona 24,67

42 Milan 24,69

43 Leicester City 24,71

44 Augsburg 24,73

45 Arsenal 24,83

46 Borussia Dortmund 24,86

47 Genoa 24,91

48 Everton 24,92

49 Siviglia 24,95

50 Manchester City 24,99