Parole al miele per Paolo Maldini da parte di Andrea Cinciarini, cestista italiano, intervistato da MilanTv : "Paolo come giocatore, lo dicono i numeri, è stato un campione che ha fatto tutta la carriera al Milan. Era un punto di riferimento per il Milan ma anche per i i tifosi, per l'ambiente e per la società; è stato veramente un esempio di sport"