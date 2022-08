ClassCnbc - Nessun commento di RedBird sull'indiscrezione del Financial Times

MilanNews.it

Class Cnbc, come riporta sul proprio profilo Twitter, ha raggiunto RedBird che non ha rilasciato nessun commento ufficiale in merito all'indiscrezione rivelata nella notte italiana dal Financial Times, secondo cui Cardinale starebbe coinvolgendo nell'investimento per il Milan sia la squadra professionistica di baseball degli New York Yankees, sia un fondo di investimento di Los Angeles il MainStreet Advisors, di cui fanno parte tra gli altri LeBron James e Drake.