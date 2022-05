ClassCNBC - RedBird sarebbe "il miglior proprietario in assoluto" per il Milan

MilanNews.it

Secondo quanto riportato da ClassCNBC, gli americani di RedBird Capital, società interessata all'acquisizione del Milan (CLICCA QUI per tutti i DETTAGLI), sarebbero "i migliori proprietari in assoluto" per il Club rossonero, in quanto "seri, solidi, sofisticati e specializzati”. Investcorp, però, non molla. Tra le condizioni che faranno la differenza per Elliott, vi è in primis "una struttura finanziaria dell’offerta che non comprometta il risanamento del Milan caricandolo di debiti".