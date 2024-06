Classic e Club 1899: le due soluzioni di acquisto per la campagna abbonamenti 24/25

Dopo qualche settimana di attesa il Milan ha comunicato che domani 12 giugno inizierà la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025. Di seguito si riportano le due soluzioni di acquisto principali.

L'abbonamento Classic include:

- Miglior prezzo garantito rispetto all’acquisto di biglietti partita singola

- Accesso alla fase di vendita dedicata per le coppe

- Cambio nominativo illimitato

- Sconti dedicati (Sconto 10% sul Merchandising presso tutti i Milan Store; riduzione ingresso Museo Mondo Milan a 15 €)

- Prezzi ridotti per Family, Under 25 e Senior/Over 65

L'abbonamento Club 1899 include:

- Prezzo vantaggioso rispetto all’acquisto del pacchetto hospitality partita singola

- Posto VIP

- Servizio Food&Beverage

- Esperienze esclusive

- Accesso alla fase di vendita dedicata per le coppe

- Cambio nominativo illimitato

- Sconti dedicati (Sconto 10% sul Merchandising presso tutti i Milan Store; riduzione ingresso Museo Mondo Milan a 15 €)