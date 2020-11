Classifiche a confronto con lo scorso anno: il Milan ha 10 punti in più

Confrontando le classifiche della Serie A dopo 8 giornate tra la stagione 2019/20 e quella attuale si possono notare grandi passi in avanti di squadre come il Milan e il Sassuolo, le squadre momentaneamente al vertice. I rossoneri hanno il doppio dei punti: 20 contro i 10 di un anno fa. Per quanto riguarda i gol fatti dei rossoneri, rispetto alla scorsa stagione, sono ben 11 in più (19 quest'anno, 8 l'anno scorso) mentre le reti subite sono 3 in meno (11 l'anno scorso, 8 quest'anno). Anche per il Sassuolo di De Zerbi un raddoppio dei punti considerato che ha conquistato 18 punti in 8 gare contro i 9 della scorsa stagione. Saldo negativo, invece, per Juventus e Inter (-6 per entrambe) per il Napoli (-2) e per l'Atalanta (-3).

Milan 20 (+10)

Sassuolo 18 (+9)

Roma 17 (+4)

Juventus 16 (-6)

Inter 15 (-6)

*Napoli 14 (-2)

Atalanta 14 (-3)

Lazio 14 (+2)

Hellas 12 (+3)

Sampdoria 10 (+6)

Cagliari 10 (-4)

Bologna 9 (=)

Spezia 9 (in Serie B)

Benevento 9 (in Serie B)

Fiorentina 8 (-4)

Udinese 7 (-3)

Parma 6 (-6)

Genoa 5 (=)

Torino 5 (-5)

Crotone 2 (in Serie B)

*=Un punto di penalizzazione