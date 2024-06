CLUB 1899: abbonamenti con hospitality per la stagione 2024/24

Scopri le diverse opzioni di abbonamento negli spazi esclusivi di San Siro

Se sei un imprenditore o sei titolare di una partita IVA, esplora i vantaggi dedicati al mondo del business e assicurati un posto per la prossima stagione unendoti a Club 1899, la Premium Experience di AC Milan. Vivrai momenti indimenticabili insieme ai tuoi ospiti, immersi nell'atmosfera raffinata delle esclusive aree di San Siro.

Scopri le diverse opzioni di abbonamento, in linea con le tue esigenze e quelle della tua azienda, e assicurati la presenza allo stadio per tutte le partite casalinghe del Milan, arricchite da un servizio di ristorazione pensato per soddisfare ogni tipologia di target.