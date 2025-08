Club Brugge, Jashari presente nella lista UEFA per i preliminari di Champions League

Mercoledì alle 19 il Club Brugge sarà impegnato nella gara di andata valida per il terzo turno preliminare di Champions League in casa del Salisburgo (il ritorno è in programma martedì 12 agosto in Belgio). Nella lista consegnata alla UEFA dal club belga è presente anche Ardon Jashari, centrocampista svizzero al centro di una trattativa infinita con il Milan. Il giocatore ha ribadito più volte ai dirigenti nerazzurri di non voler più giocare e di volersi trasferire solo a Milanello, ma per il momento il Club Brugge continua a fare muro.

Non è presente invece in questo elenco Joel Ordonez, difensore ecuadoriano che, come Jashari, non intende più proseguire la sua carriera nella squadra di Bruges in quanto vuole andare a giocare al Marsiglia. L'allenatore Nicky Hayen, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Mechelen, ha commentato così la situazione: "No, non è una mossa intelligente. Ma dobbiamo risolvere i problemi che abbiamo. Joel ha problemi con il bicipite femorale da un po'. E per di più, sta pensando a un trasferimento. Il club mi ha informato. Vedremo come andrà a finire".