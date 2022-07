Club Brugge, l'obiettivo del Milan De Ketelaere titolare nell'amichevole contro l'Utrecht

MilanNews.it

Il Club Brugge, squadra in cui milita l'obiettivo del Milan Charles De Ketelaere, ha diramato la formazione ufficiale per l'amichevole delle 15:30 contro l'Utrecht:

Mignolet, Odoi, Mechele, Hendry, Nusa, Mbamba, Vormer, Vanaken, Meijer, De Ketelaere, Lang.

In campo c'è, dunque, il classe 2001 che, nelle ultime ore, è sembrato vicinissimo al Milan ma che, secondo le ultime indiscrezioni, è ancora in forse con il trasferimento in rossonero a causa dell'offerta del Milan ritenuta non soddisfacente dal Club Brugge. C'è da precisare che il tecnico dei belgi ha sempre sostenuto che fin quando De Ketelaere sarà un tesserato del Club, il giocatore sarà regolarmente a disposizione come gli altri compagni.