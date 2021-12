Colantuono: "Sapevamo che sarebbe stata una partita di sofferenza"

L'allenatore della Salernitana, Stefano Colantuono, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta col Milan: “Non mi e piaciuto l'approccio, sapevamo che sarebbe stata una partita di sofferenza ma va portata avanti il più possibile cercando di creare qualche pericolo. Invece dopo qualche minuto era già indirizzata e a quel punto è difficile per tutti, non solo per la Salernitana. Non riusciamo a trovare l’assetto giusto perché abbiamo tanti giocatori fuori".