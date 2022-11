Collina: “Dispiace non vedere l’Italia al Mondiale, ma io occupo di 33 squadre”

Fonte: tuttomercatoweb.com

L’ex arbitro Pierluigi Collina ha rilasciato un’intervista a La Stampa: “Mai visto un Mondiale così tecnologico, ci sarà il fuorigioco semiautomatico, giocatori e pallone monitorati 50 e 500 volte al secondo. Arbitri donne? Uomini e donne hanno risultati atletici diversi, ma devono arbitrare non correre i 100 metri: due categorie distinte. Italia? Un gran dispiacere non vederla al Mondiale, ma per me ci sono 33 squadre di cui occuparmi. Soprattutto la 33esima, quella degli arbitri”.