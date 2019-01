Collovati: "Higuain si è sbloccato? Non ne sono così sicuro"

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, Fulvio Collovati ha detto la sua sul mercato di gennaio e sulla situazione legata a varie big della Serie A. Queste le sue parole:



Che mercato ti aspetti?

“Sinceramente nulla, non ci sono soldi. Diverse società, oltretutto, non possono muoversi prima di cedere qualche giocatore per questioni legate al fair play finanziario. Potrebbe arrivare qualche giocatore dovessero uscire alcuni giocatori di secondo piano, penso in questo senso magari al Milan. I grandi nomi sono inaccessibili”.

Quali movimenti dovrebbe operare l'Inter in ottica futura?

“Con questa rosa l'Inter è attrezzata per questa stagione in tutte le competizioni. Tra i big lascerei andare Perisic: i nerazzurri hanno difensori di caratura mondiale come Skriniar e De Vrij e devono fare di tutto per tenerseli stretti, le grandi squadre si costruiscono dalla difesa; un big sull'esterno si prende con più facilità.”

Come giudichi Rugani? Punteresti su di lui per il futuro della Juventus?

“E' chiaro che la Juventus deve iniziare a ragionare su un probabile rimpasto nel reparto arretrato. Non mi sembra che i bianconeri puntino su Rugani come possibile sostituto di Chiellini, al momento non èuò essere altro che un rincalzo di lusso”.

L'ultimo gol può aver sbloccato Higuain?

“Non ne sono così convinto, l'argentino porta su di sé una frustrazione incredibile. Non me la sento di sbilanciarmi attorno alla serenità di questo ragazzo, ho l'impressione che le strade del Pipita e del Milan si separeranno...”