Collovati: "Perchè il Pallone d'Oro dovrebbe vincerlo Lautaro? Hanno fatto bene anche Bellingham e Vinícius"

In merito alla situazione "Pallone D'oro" E' intervenuto così l'ex difensore di Milan e Inter, oggi opinionista sportivo Fulvio Collovati. Se la stagione 2023/2024 si fosse fermata a maggio, senza Europei e Copa America, di dubbi ce ne sarebbero stati pochi: il Pallone d’oro 2024 sarebbe stata una partita a due tra Vinicius e Bellingham, tutta interna al Real Madrid. La provocazione però arriva anche negli studi di Calcissimo, e quindi questa la risposta di Collovati in merito alla possibile celebrazione di Lautaro Martinez come vincitore del Pallone D'oro.

Collovati su Lautaro Martinez, merita il Pallone D'oro?: "Secondo me no, perchè dovrebbe vincerlo? Ha vinto la classifica cannonieri in Italia ok, ma ci sono anche altri attaccanti che hanno vinto e fatto bene come Kane e Bellingham o Vinícius Júnior. Ha vinto anche la Copa America, ma siamo in un calcio senza molti competitor, non è come negli anni precedenti che c'erano le liste di top player. Penso al passato ai vari Platini e Zico..".