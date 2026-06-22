Colombo: "Cardinale disse che in 7-10 giorni tutte le caselle sarebbero state riempite. Ora si scopre che va bene cosi! C'era una volta il Milan"

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Monica Colombo, sul proprio X, ha parlato così dei rossoneri: "A 29 giorni da Milan-Cagliari, dopo aver detto che 'in 7-10 giorni'..."

Dopo giorni di discussioni e valutazioni sul futuro dell'area sportiva, Gerry Cardinale ha preso una decisione definitiva. La proprietà ha scelto di non affidare l'area football a una nuova figura dirigenziale, puntando invece su una gestione interna condivisa tra diversi membri della struttura rossonera.

In questo nuovo modello organizzativo, Ruben Amorim avrà un ruolo centrale. Il tecnico sarà incaricato di definire le esigenze della squadra, indicando quali reparti necessitano di rinforzi e quali caratteristiche dovranno possedere i nuovi acquisti. Sarà inoltre lui a individuare i profili più adatti per sviluppare il proprio progetto tattico.

Le indicazioni dell'allenatore verranno poi approfondite dal settore scouting e dal gruppo di analisi dati, che avranno il compito di individuare i giocatori più adatti alle richieste tecniche e alle esigenze economiche del club. L'obiettivo sarà quello di costruire una rosa competitiva mantenendo equilibrio e sostenibilità.

Il nuovo comitato strategico sarà composto da Gerry Cardinale, Ruben Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli e Castelblanco. A supportare il gruppo ci sarà inoltre la consulenza esterna di Zlatan Ibrahimovic nel ruolo di Senior Advisor.

Intanto Monica Colombo, sul proprio X, ha parlato così dei rossoneri: "A 29 giorni da Milan-Cagliari, dopo aver detto che 'in 7-10 giorni' tutte le caselle saranno riempite, e poi che il milan avrebbe avuto catena di comando corta, Gerry head of football e allenatore , ora si scopre che va bene cosi! Un mese buttato. C'era una volta il Milan".